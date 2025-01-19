Изменение пошлин в России приведет к увеличению стоимости вина

К марту 2025 года цены на импортное вино вырастут на 10-15%. Об этом сообщают представители российских компаний, занимающихся импортом. Основные причины — повышение пошлин, изменение курса валют и увеличение расходов.
С августа 2024 года пошлины на вино из недружественных стран уже увеличились до 25% от стоимости, но не менее 2 долларов за литр. До этого, в 2023 году, ставка составляла 20%. Новый уровень пошлин и колебания валютного курса заметно влияют на себестоимость продукции.
По словам исполнительного директора компании Fort Александра Липилина, нынешние цены на вино не покрывают всех затрат. В связи с этим крупные импортеры, включая Fort, предупредили партнеров о скором росте цен.
Ожидается, что подорожание станет ощутимым уже в феврале. Эксперты отмечают, что такие изменения могут сказаться на потребительском спросе, особенно в премиальном сегменте.
Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
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