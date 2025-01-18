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Россиянам напомнили важные правила обращения с чужими картами

Чужая банковская карта: как поступить с находкой?
1:37
Экономика

Портал "Объясняем.рф" напомнил важные правила обращения с чужими банковскими картами. Эксперты объяснили, что, если найдена чужая банковская карта, важно действовать правильно и не пытаться самостоятельно искать её владельца.
Это может быть опасно, так как существуют мошеннические схемы, связанные с подставными потерями карт.

дебетовая карта Visa
Фото: Wikimedia Commons by User:Harrihealey02. This file, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дебетовая карта Visa

Если карта забыта в банкомате, нельзя трогать её - устройство автоматически забирает оставленные карты, а инкассаторы передадут их банку. Банк свяжется с владельцем, либо уничтожит карту, если уже оформлен её перевыпуск.
Если карта найдена на улице, на её обороте указан номер банка. Можно позвонить по нему и сообщить о находке. Банк заблокирует карту и свяжется с владельцем.

Если банк не отвечает или не предпринимает действий, карту можно передать в полицию. Для этого необходимо написать заявление, указав, где и при каких обстоятельствах её обнаружили.

Нельзя публиковать фото карты в соцсетях. Даже информация с лицевой стороны может быть использована мошенниками для кражи средств. Также нельзя пытаться использовать карту для оплаты — это считается кражей по статье 158 УК РФ, что влечёт штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до шести лет.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо действовать законно: сообщить о карте в банк или полицию. Это позволит восстановить средства владельца и защитит от обвинений.

Уточнения

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных и так далее.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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