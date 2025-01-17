Как адаптироваться к росту цен на продукты — мнение эксперта

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

С учетом текущей экономической ситуации в России вопрос о повышении цен на продукты питания становится все более актуальным.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Алексей Корягин, председатель Объединения потребителей России, в интервью MoneyTimes.ru проанализировал факторы, влияющие на ценовую политику.

Эксперт отметил, что предсказать конкретные причины роста или снижения цен бывает непросто. Он выделяет явление ценовой волатильности, когда подорожание одного товара вызывает аналогичное повышение цен на другие продукты. В центральных регионах наблюдается более заметный рост цен, связанный с высоким уровнем доходов. Цены на импортные фрукты и овощи, такие как бананы и экзотические фрукты, ожидают значительного увеличения цен. Также возможно подорожание отечественных продуктов, таких как картофель и свекла, из-за нехватки семенного фонда.

Корягин подчеркнул необходимость государственной регуляции ситуации. Ведутся обсуждения о внедрении системы талонов на продукты для поддержки наименее защищенных граждан. Существует необходимость формирования различных рынков, в том числе социального, где товары первой необходимости будут продаваться по доступным ценам.

Потребители также должны задуматься о своих покупках. Корягин призывает к разумному потреблению, сокращению ненужных трат и взвешенному выбору продуктов. Рекомендуется ограничить покупку нездоровой пищи и отдавать предпочтение более полезным альтернативам.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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