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Российские автомобилисты все чаще выбирают платные трассы для поездок

По платным трассам: как экономить время и ехать с комфортом
Экономика

Платные скоростные трассы в России становятся всё популярнее благодаря удобству, безопасности и экономии времени. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, такие дороги предлагают водителям выбор: доехать быстро и комфортно или воспользоваться бесплатной альтернативой.

автомобиль солнце дорога
Фото: wikipedia by Wil Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автомобиль солнце дорога

Например, трасса М-11 "Нева" сокращает путь между Москвой и Санкт-Петербургом с 12-13 часов до 5,5-6 часов, позволяя двигаться со скоростью до 130 км/ч. На платных дорогах нет светофоров и перекрёстков, а встречные потоки разделены барьерным ограждением, что снижает риск аварий.

Современная инфраструктура делает такие поездки комфортными: зоны отдыха, освещение и ровное покрытие. При этом платные трассы способствуют развитию логистики и автотуризма. Так, после открытия М-12 в Казань поток туристов вырос вдвое.

Для экономии важно заранее планировать поездку. Например, самые дорогие участки можно объехать по бесплатным трассам. Также рекомендуется учитывать день недели — в будни проезд дешевле. Платные трассы — это выбор в пользу времени и комфорта, но бесплатная альтернатива всегда остаётся.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата. Данная форма оплаты вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги. Часто платными являются скоростные дороги, мосты и туннели.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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