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Китай переживает самый длительный период дефляции со времён Мао Цзэдуна

1:32
Экономика

К началу 2025 года Китай столкнулся с самым длительным периодом дефляции, который не наблюдался со времён правления Мао Цзэдуна в 1960-х годах, когда страна переживала затяжную рецессию. Об этом сообщает Bloomberg.

Юани
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юани

По данным издания, большинство опрошенных экономистов ожидают, что по итогам 2024 года снижение цен в стране подтвердится. JPMorgan и Citigroup предполагают, что дефляция продолжится и в 2025 году, составив около 0,2 процента.

До пандемии COVID-19 средний уровень инфляции в Китае за десятилетие составлял 3,4 процента, однако в последние годы экономическая стабильность пошатнулась. Основной причиной называют глубокий жилищный кризис, в результате которого сбережения китайских домохозяйств на общую сумму около 18 триллионов долларов фактически обесценились.

Потеряв уверенность в будущем, граждане КНР предпочитают откладывать деньги, а не тратить их, что приводит к снижению потребительских расходов. Это оказывает давление на цены производителей, снижая их доходы, инвестиционную активность и уровень занятости. В свою очередь, все эти факторы замыкают порочный круг, продолжая уменьшать спрос и усиливать экономическую нестабильность.

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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