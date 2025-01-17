Россия поможет в строительстве метро и железных дорог во Вьетнаме

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о намерении российских предприятий участвовать в строительстве метро и железных дорог во вьетнамских городах Хошимин и Ханой. Об этом сообщила "Парламентская газета".
Мишустин подчеркнул, что страны обладают значительным потенциалом для сотрудничества в области тяжелого машиностроения. В частности, Россия готова поставлять во Вьетнам пассажирские и грузовые вагоны, а также локомотивы отечественного производства.
Кроме того, премьер-министр заверил, что Россия продолжит поддерживать совместное предприятие по сборке техники марки "ГАЗ" в Дананге. Также страны намерены развивать сотрудничество в нефтегазовых проектах на континентальном шельфе и в области зеленой энергетики.
В завершение глава российского правительства отметил, что Москва и Ханой заинтересованы в инвестициях в аграрный сектор, промышленность, транспорт и энергетику. Он подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для партнерства между странами.
Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.
Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.
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