Россия поможет в строительстве метро и железных дорог во Вьетнаме

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о намерении российских предприятий участвовать в строительстве метро и железных дорог во вьетнамских городах Хошимин и Ханой. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Станция "Текстильщики"

Мишустин подчеркнул, что страны обладают значительным потенциалом для сотрудничества в области тяжелого машиностроения. В частности, Россия готова поставлять во Вьетнам пассажирские и грузовые вагоны, а также локомотивы отечественного производства.

Кроме того, премьер-министр заверил, что Россия продолжит поддерживать совместное предприятие по сборке техники марки "ГАЗ" в Дананге. Также страны намерены развивать сотрудничество в нефтегазовых проектах на континентальном шельфе и в области зеленой энергетики.

В завершение глава российского правительства отметил, что Москва и Ханой заинтересованы в инвестициях в аграрный сектор, промышленность, транспорт и энергетику. Он подчеркнул необходимость создания благоприятных условий для партнерства между странами.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.



Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.



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