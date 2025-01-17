Россия оплатит: Лондон направит Украине $3 млрд помощи

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания намерена выделить Украине $3 миллиарда, используя доходы от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер" по итогам визита в Киев британского премьер-министра Кира Стармера.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Флаг Великобритании

Как уточняется, транш будет оформлен в виде кредита, погашение которого обеспечат прибыли от заблокированных активов России. При этом Лондон сохранит за собой право вето на выбор вооружений, которые Украина сможет приобрести на выделенные средства.

Британия действует в рамках обязательств стран "группы семи" (G7), которые ранее договорились предоставить Украине кредитный пакет в размере $50 миллиардов за счет доходов от замороженных российских активов.

Данный шаг стал частью широкой программы поддержки Киева, которую международное сообщество реализует для помощи в противостоянии продолжающимся боевым действиям.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.



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