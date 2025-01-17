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Россия увеличила экспорт нефтепродуктов перед ужесточением санкций США

1:53
Экономика

В первые 10 дней января 2025 года среднесуточные объёмы экспорта российских нефтепродуктов достигли 2,5 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным показателем за последние 11 месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

По словам экспертов, этот показатель превысил декабрьские объёмы на 12 процентов и стал самым высоким с февраля 2024 года. Наибольший рост зафиксирован в экспорте дизельного топлива и газойля, которые составляют около 40 процентов поставок. Их среднесуточные объемы увеличились на 17 процентов, достигнув 1,08 миллиона баррелей. Экспорт нафты (жидкой углеводородной смеси) вырос на 9 процентов — до 489 тысяч баррелей, что стало рекордом с марта 2023 года.

Также был отмечен рост поставок мазута, объёмы которого увеличились на 19 процентов и составили 792 тысячи баррелей в сутки — максимальный показатель с июля 2023 года. Экспорт бензина и его смесей вырос на 15 процентов и достиг 38 тысяч баррелей в сутки.

Однако не все категории нефтепродуктов продемонстрировали положительную динамику. Экспорт авиатоплива сократился на 40 процентов (до 34 тысяч баррелей в сутки), а поставки сырья для нефтеперерабатывающих заводов снизились до 70 тысяч баррелей.

Резкий рост экспорта эксперты связывают с готовностью России максимально использовать возможности до вступления в силу новых ограничений, связанных с ужесточением санкций США.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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