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В США предложили усилить нефтяные санкции против России

1:01
Экономика

Кандидат на пост министра финансов США в администрации Дональда Трампа Скотт Бессент заявил о необходимости дальнейшего ужесточения санкций против нефтяного сектора России. Его слова цитирует ТАСС.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

Бессент отметил, что текущие санкции, введённые администрацией Джо Байдена, недостаточны для того, чтобы подтолкнуть Россию к началу переговоров по Украине. Он подчеркнул свою полную поддержку усиления санкционного давления, особенно на ключевых представителей российского топливно-энергетического комплекса.

"Я на 100 процентов выступаю за поднятие санкций, особенно против крупных представителей российского нефтяного сектора", — заявил Бессент, добавив, что новые ограничения могли бы ускорить достижение мирного соглашения и завершение конфликта на востоке Украины.

Бессент также выразил готовность довести санкции до уровня, который, по его мнению, вынудит Москву вернуться за стол переговоров.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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