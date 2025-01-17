Космические амбиции — расходы на космонавтику в 2024 году побили все рекорды

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В 2024 году мировые расходы на космонавтику достигли беспрецедентного уровня.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Запуск ракеты

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание SpaceNews, которое приводит данные анализа, проведенного консалтинговой компанией Novaspace.

Согласно информации от компании, в 2024 году государства по всему миру направили на космическую деятельность 135 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше по сравнению с 2023 годом. Основной вклад в рост расходов внес оборонный космический сектор, инвестиции в который составили 73 миллиарда долларов.

США занимают лидирующую позицию, охватывая 59 процентов мировых затрат на космонавтику. На втором месте находится Китай, на третьем — Япония, а Россия и Франция занимают четвертое и пятое места соответственно.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).





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