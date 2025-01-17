В Татарстане ввели туристический сбор

С 1 января 2025 года в Республике Татарстан ввели туристический налог.
Этот сбор будет применяться к туристам, которые останавливаются в гостиницах и других вариантах размещения в таких городах, как Казань, Болгар, Азнакаево, Менделеевск, Чистополь и Зеленодольск, а также в некоторых населенных пунктах Спасского, Менделеевского, Зеленодольского и Чистопольского районов, передает НТР24.
Сумма налога составит 1% от цены проживания, но в любом случае не менее 100 рублей в день. Стоит отметить, что аналогичный туристический сбор уже введён в 63 из 89 субъектов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что российские банки активно внедряют возможность отправки денег по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Россиянам доступна отправка денег в 9 стран: Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж.
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