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В Татарстане ввели туристический сбор

1:11
Экономика

С 1 января 2025 года в Республике Татарстан ввели туристический налог.

Казань
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Казань

Этот сбор будет применяться к туристам, которые останавливаются в гостиницах и других вариантах размещения в таких городах, как Казань, Болгар, Азнакаево, Менделеевск, Чистополь и Зеленодольск, а также в некоторых населенных пунктах Спасского, Менделеевского, Зеленодольского и Чистопольского районов, передает НТР24.

Сумма налога составит 1% от цены проживания, но в любом случае не менее 100 рублей в день. Стоит отметить, что аналогичный туристический сбор уже введён в 63 из 89 субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что российские банки активно внедряют возможность отправки денег по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Россиянам доступна отправка денег в 9 стран: Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.

 

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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