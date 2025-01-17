Снижение объемов экспорта нефти и газа из Норвегии создает новые возможности для углубления взаимодействия европейских стран с Россией.
Это, по мнению Андреаса Шредера, руководителя аналитического отдела компании ICIS, которая проводит исследования в области энергетики, может стать началом новой эры для России на европейском рынке нефти и газа.
Как сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), ожидается сокращение поставок нефти и газа из Норвегии.
Эта тенденция обусловлена политическим курсом нынешнего норвежского правительства, который предполагает постепенный отказ от интенсивной добычи ископаемых ресурсов.
Добыча полезных ископаемых — процесс извлечения твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых из недр Земли с помощью технических средств.
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