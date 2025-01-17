Инвесторам Соликамского завода выплатят по 9,6 тыс. рублей за акцию

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральная прокуратура оценила размер компенсации для миноритарных акционеров Соликамского магниевого завода (Пермский край) в 405 млн рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По требованию ведомства актив вернули в государственную собственность.

По подсчетам "Интерфакса", размер компенсации может составить около 9,6 тыс. рублей на одну ценную бумагу. Выплачивает деньги бюджет, получателем является госкорпорация "Росатом", которая управляет активом.

Сумма компенсации может превысить цену акций СМЗ перед приостановкой торгов. Тогда бумаги оценивались примерно в 7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" заключило соглашение о приобретении сервисного цеха для ремонта и обслуживания поездов "Сапсан" и "Ласточка" у компании ООО "Сименс Мобильность".. Стоимость сделки составила 1,45 млрд рублей, сообщает "РЖД-Партнер". В пакет покупки входит здание в поселке Металлострой общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров, а также прилегающий земельный участок.

Уточнения

ОАО «Соликамский магниевый завод» - производство магния, основанное на переработке калийно-магниевых солей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.