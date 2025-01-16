Торги по продаже земель одного из Цапков не состоялись

В Краснодарском крае так и не прошли торги по продаже земли, которой владеет Вячеслав Цеповяз, один из банды "Цапков".

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Он отбывает в тюрьме 20-летний срок.

Торги не прошли, так как заявку подал только один участник, пишет РИА Новости.

"Торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников. Лот продан единственному участнику", — сказано в сообщении.

В итоге лот достался московской компании ООО "Торговый Дом "Мельник". Она в основном торгует оптом хлебобулочными изделиями.

Кстати, площадь самого крупного земельного участка в лоте, зарегистрированного за бывшей супругой должника, более 5,8 квадратных километра.

Уточнения

Куба́нь (адыг lang="ady">Пшызэ, укр. Кубань) — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинска.



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