Машины из Китая покоряют рынок такси за счет выгодной стоимости

Китайские автомобили стали главной альтернативой для российских таксопарков. Более 40% перевозчиков сделали выбор в пользу брендов из КНР. Причиной такого изменения стали высокие цены на машины европейских и японских производителей. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные аналитиков компании Ivitech.
Эксперты отмечают, что еще несколько лет назад китайские авто не пользовались большим доверием у российских компаний. Но после ухода западных автоконцернов машины из Китая стали серьезными конкурентами привычных марок. Глава компании Ivitech Артем Москалев подчеркивает, что китайские бренды смогли завоевать рынок благодаря доступной стоимости.
Наибольшей популярностью у таксопарков пользуются такие марки, как Chery, Geely, Haval и BYD. Эти автомобили не только дешевле, но и менее затратны в обслуживании, что делает их выгодным решением для бизнеса. Экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок продолжается, укрепляя их позиции в секторе пассажирских перевозок.
Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе — с контролируемым Пакистаном Гилгит-Балтистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.
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