Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мужчины в Британии стремились переезжать в дом к супруге
Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод
Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра
Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика
Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода
11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России
Клинический анализ крови: зачем он нужен и что показывает
Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают
Хотите кофе прямо с подоконника? Выращиваем кофейное дерево

Машины из Китая покоряют рынок такси за счет выгодной стоимости

Дешево и сердито: китайские автомобили захватили рынок такси в России
1:14
Экономика

Китайские автомобили стали главной альтернативой для российских таксопарков. Более 40% перевозчиков сделали выбор в пользу брендов из КНР. Причиной такого изменения стали высокие цены на машины европейских и японских производителей. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные аналитиков компании Ivitech.

Яндекс.Такси в Екатеринбурге
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яндекс.Такси в Екатеринбурге

Эксперты отмечают, что еще несколько лет назад китайские авто не пользовались большим доверием у российских компаний. Но после ухода западных автоконцернов машины из Китая стали серьезными конкурентами привычных марок. Глава компании Ivitech Артем Москалев подчеркивает, что китайские бренды смогли завоевать рынок благодаря доступной стоимости.

Наибольшей популярностью у таксопарков пользуются такие марки, как Chery, Geely, Haval и BYD. Эти автомобили не только дешевле, но и менее затратны в обслуживании, что делает их выгодным решением для бизнеса. Экспансия китайских автопроизводителей на российский рынок продолжается, укрепляя их позиции в секторе пассажирских перевозок.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе — с контролируемым Пакистаном Гилгит-Балтистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге — с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Недвижимость
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Мужчины в Британии стремились переезжать в дом к супруге
Как одна мелкая деталь способна улучшить работу мотора — неожиданный метод
Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра
Терапевт предостерегла россиян от ненормированного рабочего графика
Зима не страшна: 8 простых правил, которые помогут сохранить здоровье кожи в холода
11 млрд рублей направят на улучшение жилищных условий в новых регионах России
Клинический анализ крови: зачем он нужен и что показывает
Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают
Хотите кофе прямо с подоконника? Выращиваем кофейное дерево
Мурена с тёмной окраской: новый вид из эстуарных вод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.