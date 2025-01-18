Аналитик Рокитянская: пять миллионов на вкладе позволят жить на проценты

Счета или недвижимость: что лучше защитит деньги от инфляции

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для жизни на проценты от вклада потребуется около 5 миллионов рублей, но есть нюансы. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская объяснила, что при средней ставке в 21,687% годовых и среднем доходе россиян в 80 тысяч рублей такие вложения могут обеспечить стабильный доход.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Однако инфляция съедает часть прибыли. Официальный ее уровень сейчас составляет около 10%, но альтернативные исследования показывают рост цен до 18% на товары повседневного спроса.

Другой риск связан с изменением ставок по вкладам. Если они снизятся, потребуется больше капитала для жизни на проценты. Эксперт советует обратить внимание на альтернативы. Это могут быть инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду, которая сохраняет стоимость капитала.

Также выгодно вложиться в облигации, которые позволяют фиксировать высокий доход на несколько лет вперед. Облигации дают гибкость — их можно продать без потери накопленных процентов.

Людмила Рокотянская также подчеркнула важность валютной диверсификации. Россия — экспортно ориентированная страна, поэтому валютные вклады помогут защитить сбережения от колебаний рубля.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.



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