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Путешествия на авто и акции в отелях помогут сэкономить на отпуске до 50%

Аналитик Калманович назвал россиянам три простых способа удешевить отдых
1:00
Экономика

Экономить на путешествиях можно, если подойти к планированию с умом. Олег Калманович, аналитик компании Neomarkets, назвал три способа сократить затраты на отдых до 50%.

Туризм
Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туризм

Первый метод — отправляться в поездки на личном автомобиле. Это удобный способ посетить соседние города, интересные для туризма, и избежать больших расходов на транспорт.

Второй способ — выбирать для отдыха малопопулярные направления. Небольшие города и курорты внутри страны обходятся дешевле, чем поездки на юг. Там можно найти экскурсии и развлечения по доступным ценам.

Третий метод — следить за акциями и скидками в отелях. Если поездка планируется заранее, стоит обратить внимание на выгодные предложения, особенно в гостиницах с высокими стандартами сервиса.

Использование этих советов поможет снизить расходы на отдых, сохранив комфорт и качество путешествия.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем».  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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