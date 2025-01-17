Празднование Нового года обошлось россиянам в среднем 64 тысячи рублей

Россияне потратили на новогодние праздники больше, чем за последние три года

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средние траты россиян на празднование Нового года достигли рекордной суммы — 64 439 рублей. Эти данные предоставил ВЦИОМ, основываясь на итогах опроса, проведенного 10 января 2025 года среди 1600 человек старше 18 лет.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Новогодний стол

Наибольшую часть расходов заняли подарки — 29 868 рублей. Праздничный досуг обошелся россиянам в 22 327 рублей, а на новогодний стол в среднем ушло 12 244 рубля. Итоговая сумма затрат оказалась выше первоначальных планов — изначально граждане рассчитывали потратить 62 655 рублей.

Для сравнения, в 2023 году россияне тратили на празднование Нового года 38 493 рубля, а годом ранее — 22 802 рубля. Таким образом, расходы за два года выросли почти в три раза, что демонстрирует растущую популярность более масштабных праздников.

По данным аналитиков, увеличение расходов связано с ростом цен, а также с желанием россиян подарить близким радость.

Уточнения

Всеросси́йский це́нтр изучения обще́ственного мне́ния ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) — старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. Одна из крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 году. 100 % акций компании принадлежат государству.



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