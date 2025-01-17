Строительство частных домов в ЯНАО набирает обороты

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Ямале стали строить больше частных домов на дачных участках.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коттедж зимой

За прошедший год в регионе было построено 800 домов общей площадью 266,7 тысячи квадратных метров. Из них 724 дома возведены на садовых земельных участках. Годовой прирост составил 60%, передает "Ямал-Медиа" со ссылкой на данные Тюменьстата.

Наиболее активным месяцем в строительстве стал август, когда за месяц в округе было возведено 32,9 тысячи квадратных метров жилья. Также стоит отметить январь, в котором было построено 21,7 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что 3,5 тысячи семей на Ямале переедут из аварийного жилья в новые дома. В настоящее время в округе строятся 244 многоквартирных дома.

Уточнения

Яма́ло-Не́нецкий автоно́мный о́круг (аббревиатура — ЯНАО) — субъект Российской Федерации. Входит в состав Тюменской области.





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