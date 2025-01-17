В Канаде сняли с продажи шоколад Milka из-за незадекларированных орехов

Скандал с Milka: в Канаде потребовали убрать шоколад с полок

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Канаде из магазинов экстренно изымают шоколад Milka из-за наличия незадекларированного фундука. Об этом сообщают представители Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA). Продукты, содержащие аллерген, рекомендовано выбросить или вернуть в торговую точку, где они были приобретены.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Проблемы у производителя Milka продолжаются. Ранее Еврокомиссия наложила на компанию Mondelez, владеющую брендом, штраф в размере 337,5 млн евро. Причина — злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколадной продукции.

Согласно данным ЕК, Mondelez в течение нескольких лет ограничивала территориальную продажу своей продукции в ЕС. Это привело к тому, что оптовым покупателям запрещалось перепродавать шоколад в других странах, а разница в ценах на продукцию достигала 40% между соседними государствами.

Нарушения фиксировались в период с 2012 по 2020 год. Руководство CFIA продолжает внимательно следить за ситуацией с качеством продуктов, а эксперты ЕС работают над предотвращением подобных случаев в будущем.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином. Изделие получило широкое распространение во всём мире, став одним из самых популярных типов еды; оно часто применяется в кулинарии.



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