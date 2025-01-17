Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выращивание укропа: как обеспечить пышный рост и хороший урожай
Секреты пышного фарша: маленькие хитрости большой кухни
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Почему кожа реагирует высыпаниями на новые средства: очистка или аллергия
От апельсина до свёклы: какие соки нужно пить для здоровья сердца и кожи
Российский блогер составил топ стран для путешествий
Почему собаки убегают и как это предотвратить
Ошибки зимней парковки, которые могут повредить машину
Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры

В Канаде сняли с продажи шоколад Milka из-за незадекларированных орехов

Скандал с Milka: в Канаде потребовали убрать шоколад с полок
1:16
Экономика

В Канаде из магазинов экстренно изымают шоколад Milka из-за наличия незадекларированного фундука. Об этом сообщают представители Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA). Продукты, содержащие аллерген, рекомендовано выбросить или вернуть в торговую точку, где они были приобретены.

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Проблемы у производителя Milka продолжаются. Ранее Еврокомиссия наложила на компанию Mondelez, владеющую брендом, штраф в размере 337,5 млн евро. Причина — злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколадной продукции.

Согласно данным ЕК, Mondelez в течение нескольких лет ограничивала территориальную продажу своей продукции в ЕС. Это привело к тому, что оптовым покупателям запрещалось перепродавать шоколад в других странах, а разница в ценах на продукцию достигала 40% между соседними государствами.

Нарушения фиксировались в период с 2012 по 2020 год. Руководство CFIA продолжает внимательно следить за ситуацией с качеством продуктов, а эксперты ЕС работают над предотвращением подобных случаев в будущем.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином. Изделие получило широкое распространение во всём мире, став одним из самых популярных типов еды; оно часто применяется в кулинарии.  

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю Аудио 
Популярное
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен

Один из самых известных супервулканов Земли находится под Национальным парком Йеллоустоун. После 160 000 лет покоя он начинает подавать признаки активности.

Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Какие ошибки в поливе могут погубить денежное дерево? Об этом знают далеко не все
Последние материалы
Выращивание укропа: как обеспечить пышный рост и хороший урожай
Секреты пышного фарша: маленькие хитрости большой кухни
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Почему кожа реагирует высыпаниями на новые средства: очистка или аллергия
От апельсина до свёклы: какие соки нужно пить для здоровья сердца и кожи
Российский блогер составил топ стран для путешествий
Почему собаки убегают и как это предотвратить
Ошибки зимней парковки, которые могут повредить машину
Домашнее мороженое: вкусное лакомство без вреда для фигуры
Первая тренировка: как сделать шаг к идеальной фигуре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.