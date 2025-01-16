Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева получил контроль над Селькомом в ДНР

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кубанское ООО "ТД Агрокомплекс", принадлежащее компании "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" (связанной с бывшим главой Минсельхоза РФ и экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым), стало единственным владельцем ООО "Сельком", зарегистрированного в Донецкой народной республике (ДНР).

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно информации из СПАРК, "Сельком" занимается производством зерновых и зернобобовых культур. В 2023 году выручка компании составила 200,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 30,6 миллиона рублей. Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценил стоимость бизнеса "Сельком" в 100-120 миллионов рублей.

Кроме того, донецкий "Сельком" получил 1% в ростовской компании ТД "Южный регион", которая ранее принадлежала "Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева". "Южный регион" владеет по 99% в Донецкой и Луганской агропромышленных компаниях (обе зарегистрированы в ДНР) и 100% в "Запорожье-агро" из Запорожской области России. По 1% в Донецкой и Луганской агропромышленных компаниях принадлежит Алексею Мельникову, генеральному директору крымского сельскохозяйственного холдинга "Дружба народов", также связанному с "Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева".

По данным "Ведомостей", кубанская компания может владеть и другими предприятиями в новых регионах, а также примерно 300 тысяч гектаров земель. Однако развитие этих активов затрудняется из-за нехватки квалифицированных кадров в регионе.

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.