ОАО "Российские железные дороги" заключило соглашение о приобретении сервисного цеха для ремонта и обслуживания поездов "Сапсан" и "Ласточка".
Стоимость сделки составила 1,45 млрд рублей, сообщает "РЖД-Партнер".
В пакет покупки входит здание в поселке Металлострой общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров, а также прилегающий земельный участок. Ранее цех принадлежал компании ООО "Сименс Мобильность".
Этот объект был построен немецким концерном Siemens в 2016 году за 55 миллионов евро. Однако впоследствии, из-за долгов перед ОАО "РЖД", имущество компании было арестовано. В ноябре 2024 года объект был выставлен на аукцион, в котором, помимо ООО "ВСМ-Сервис", победителем стала Дирекция скоростного сообщения.
Светлана Воронцова, первый вице-президент ГК "Транспортная интеграция", уверена, что сделка выгодна для РЖД.
После ухода Siemens с российского рынка в 2022 году у РЖД остался персонал, способный обеспечить продолжение работ по ремонту этой техники, что, по мнению Воронцовой, минимизирует возможные риски, связанные с обслуживанием.
Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.