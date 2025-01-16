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РЖД купили сервисный цех Siemens для ремонта поездов Сапсан и Ласточка

1:26
Экономика

ОАО "Российские железные дороги" заключило соглашение о приобретении сервисного цеха для ремонта и обслуживания поездов "Сапсан" и "Ласточка".

ЭВС2-03 Сапсан
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ЭВС2-03 Сапсан

Стоимость сделки составила 1,45 млрд рублей, сообщает "РЖД-Партнер".

В пакет покупки входит здание в поселке Металлострой общей площадью 12,3 тысячи квадратных метров, а также прилегающий земельный участок. Ранее цех принадлежал компании ООО "Сименс Мобильность".

Этот объект был построен немецким концерном Siemens в 2016 году за 55 миллионов евро. Однако впоследствии, из-за долгов перед ОАО "РЖД", имущество компании было арестовано. В ноябре 2024 года объект был выставлен на аукцион, в котором, помимо ООО "ВСМ-Сервис", победителем стала Дирекция скоростного сообщения.

Светлана Воронцова, первый вице-президент ГК "Транспортная интеграция", уверена, что сделка выгодна для РЖД.

После ухода Siemens с российского рынка в 2022 году у РЖД остался персонал, способный обеспечить продолжение работ по ремонту этой техники, что, по мнению Воронцовой, минимизирует возможные риски, связанные с обслуживанием.

Уточнения

Siemens AG — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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