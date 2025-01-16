Разрыв между бедными и богатыми в России достиг 1500%

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Разрыв между бедными и богатыми россиянами достиг исторического рекорда в 1500%.

Фото: commons.wikimedia.org by Moscowjob.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москва, Никольская улица, Кремль

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей. Социологи фиксируют рост богатства у обеспеченных граждан и усиление бедности среди наименее защищенных слоев населения. Экономист Василий Колташов объяснил причины данного явления.

Усложнение промышленности и рост цен на имущество способствуют увеличению неравенства. Девальвация рубля и инфляция ухудшают положение большинства граждан. Зарплаты редко превышают 40 тысяч рублей, что не дает людям возможности воспользоваться экономическим ростом. Богатые сосредоточивают в своих руках "мертвый труд", тогда как бедные зависят от "живого труда".

Некоторые профессии, например, курьеры и репетиторы, демонстрируют увеличение доходов, но это скорее исключение.

НДС для пенсионеров не возвращается, что накладывает дополнительное бремя на их доходы.

Хотя минимальная заработная плата была установлена с 2018 года, отсутствуют почасовая оплата труда и необлагаемый налогами минимум доходов.

По словам эксперта, чтобы сократить разрыв, необходимо повышать заработные платы для самых уязвимых групп. Также важно снижать налоговую нагрузку на бедные слои населения и вводить дополнительные меры поддержки. Государству следует активно вмешиваться для уменьшения существующего дисбаланса.

Напомним: с начала 2025 года в России введена пятиступенчатая прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан. Прогрессивная шкала подразумевает увеличение ставки налога с ростом облагаемой базы. То есть, чем выше доход, тем больше ставка — она может составлять от 13 до 22%.

По заявлению властей, изменения позволят справедливо распределить налоговую нагрузку в зависимости от уровня доходов россиян.

Уточнения

Труд — целенаправленная деятельность человека по созданию материальных и духовных благ, которые удовлетворяют как индивидуальные, так и общественные потребности.





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