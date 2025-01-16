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Газовые хранилища Европы активно опустошаются из-за аномальных холодов

1:17
Экономика

В середине января страны Евросоюза активно отбирают газ из хранилищ. Холодная погода и отсутствие ветра привели к снижению запасов ПХГ на треть, сообщает EADaily.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

13 и 14 января суточный отбор газа превысил 900 миллионов кубометров. Низкие температуры требуют больше газа для генерации электроэнергии. Безветрие увеличивает зависимость от газа в электроэнергетике. Доля ветряной генерации в Германии снизилась до 19,5%, в то время как газовой генерации возросла до 29,8%.

За половину отопительного сезона было отобрано более трети запасов из хранилищ Европы. К 1 апреля запасы могут упасть до 35-36 миллиардов кубометров. Это будут самые низкие уровни запасов с 2022 года. Разница с прошлым отопительным сезоном составит 27 миллиардов кубометров.

Дефицит в балансе ЕС составит 42 миллиарда кубометров. Это соответствует 40% запасов, с которыми ЕС встретил этот отопительный сезон.

Уточнения

Подземное хранение газа (ПХГ)— технологический процесс закачки, отбора и хранения газа в пластах-коллекторах и выработках-ёмкостях, созданных в каменной соли и в других горных породах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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