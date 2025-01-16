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Спрос растёт — Макфа закупает муку у сторонних производителей

Экономика

Закупка 16 тысяч тонн готовой пшеничной муки акционерным обществом "Макфа" в Челябинской области осуществляется у сторонних производителей с целью увеличить объемы продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Мука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мука

Об этом сообщает 74.ru, ссылаясь на пресс-службу компании. Ранее холдинг, подвергшийся национализации, объявил тендер с начальной стоимостью 609 миллионов рублей.

В пресс-службе АО "Макфа" подчеркнули, что решение о закупке муки у третьих лиц вызвано растущим и устойчивым интересом покупателей к данной продукции.

Из-за возросшего спроса существующие мощности холдинга по производству муки полностью загружены, поэтому для удовлетворения потребностей клиентов было принято решение о закупке у других компаний.

Уточнения

«Макфа» — российская компания, производитель макаронных изделий, а также муки, круп. Входит в первую пятёрку крупнейших мировых производителей макаронных изделий, доля на российском рынке макаронных изделий — более 23 %.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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