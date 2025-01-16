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Водители, регулярно нарушающие ПДД, будут платить больше за ОСАГО

1:06
Экономика

Для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения, стоимость полиса ОСАГО вырастет.

Водитель за рулём автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём автомобиля

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального банка России. Изменения в тарифном коридоре по ОСАГО вступят в силу 27 января. В частности, для общественного транспорта коэффициент повысится на 11,6%, а для мотоциклов и малых грузовиков — на 20%. При этом базовые ставки по ОСАГО для легковых автомобилей останутся без изменений.

Эти изменения в тарифах ОСАГО были анонсированы Центральным банком России и следуют за ранее озвученными планами Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2025 году РСА уже предупредил о грядущих изменениях тарифов для мотоциклов, общественного транспорта и грузовых автомобилей, а также о внедрении новых коэффициентов, таких как "коэффициент мощности" и "коэффициент возраст-стаж" для мотоциклетной техники.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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