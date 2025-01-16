В Стамбуле выросло число погибших от отравления контрафактным алкоголем

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Число погибших от употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле (Турция) увеличилось до 19 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на отделение неотложной помощи

В больницах остаются 43 из 65 пострадавших, сообщает турецкий канал NTV.

"За последние 24 часа количество жертв от поддельного алкоголя увеличилось с 11 до 19", — передает телеканал.

Трое пациентов завершили лечение и были выписаны из лечебных учреждений.

Полиция проводит проверки магазинов, распространяющих контрафактную продукцию. Губернатор Стамбула Давут Гюль информировал о закрытии 63 магазинов в городе.

О массовом отравлении контрафактным алкоголем в Стамбуле стало известно 14 января, когда 38 человек обратились за медицинской помощью, из которых 11 скончались.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).





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