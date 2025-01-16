Молдавия готова оспаривать долговые требования Газпрома

Молдавия планирует взять под полный контроль компанию "Молдовагаз", половина акций которой принадлежит "Газпрому".
"Возвращение" энергетических активов является первоочередной задачей, поскольку это вопрос энергетической безопасности Молдавии. Правительство намерено использовать опыт Украины для "защиты интересов государства на международном уровне", — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
Кроме того, правительство Молдавии собирается оспаривать в суде требования "Газпрома" о выплате долга за поставленный газ, сообщает "Интерфакс". Долг "Молдовагаза" составляет 709 миллионов долларов, однако проведенный Кишиневом "международный аудит" выявил лишь 8 миллионов долларов долга.
Состав акционеров "Молдовагаза" остается неизменным с 2013 года: 50% акций владеет "Газпром", 35,6% — правительство Молдавии, а 13% — власти Приднестровья. Миноритарные акционеры имеют лишь небольшое количество акций.
Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.
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