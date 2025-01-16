Молдавия готова оспаривать долговые требования Газпрома

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия планирует взять под полный контроль компанию "Молдовагаз", половина акций которой принадлежит "Газпрому".

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

"Возвращение" энергетических активов является первоочередной задачей, поскольку это вопрос энергетической безопасности Молдавии. Правительство намерено использовать опыт Украины для "защиты интересов государства на международном уровне", — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Кроме того, правительство Молдавии собирается оспаривать в суде требования "Газпрома" о выплате долга за поставленный газ, сообщает "Интерфакс". Долг "Молдовагаза" составляет 709 миллионов долларов, однако проведенный Кишиневом "международный аудит" выявил лишь 8 миллионов долларов долга.

Состав акционеров "Молдовагаза" остается неизменным с 2013 года: 50% акций владеет "Газпром", 35,6% — правительство Молдавии, а 13% — власти Приднестровья. Миноритарные акционеры имеют лишь небольшое количество акций.

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.