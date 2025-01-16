Как потеря шахты в Красноармейске ударит по промышленности Украины

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потеря шахты, занимающейся добычей коксующегося угля в Красноармейске, окажет серьезное влияние на Украину.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы

Сообщает New York Times. Журналисты отметили, что производство стали в стране сократится на 50% из-за нехватки коксующегося угля, что повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны.

Агентство Reuters 13 января сообщило, что Киев прекратил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донбассе.

Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркивал, что в Красноармейске находится единственная шахта в Украине, производящая коксующийся уголь. Если украинские военные потеряют этот населенный пункт, стране грозит нехватка данного ресурса. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также отметил, что Красноармейск является последней опорой угледобывающей отрасли для Киева.

Красноармейск играет ключевую роль в обороне украинских сил на линии фронта в ДНР и имеет стратегическое значение для всей оперативно-стратегической группировки войск Украины "Хортица". Через этот район происходило снабжение гарнизонов Авдеевки и близлежащих городов, а также он, вместе с Изюмом, поддерживает северо-западные части ДНР, которые остаются под контролем Киева.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.





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