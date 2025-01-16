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Рынок картофельных снеков — цены растут, спрос остается стабильным

Экономика

Согласно исследованию, проведенному компанией АТОЛ на основе анализа обезличенных данных о продажах АТОЛ SIGMA, российские потребители продолжают выбирать классическое сочетание сметаны и зелени при покупке картофельных чипсов.

Чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чипсы

Об этом сообщает Газета.Ru. Сырный вкус утратил часть своих поклонников, составив только 13% рынка.

"Лидирующую позицию в рейтинге вкусовых предпочтений удерживает вариант "Сметана и зелень", занимающий 24% рынка. Следом идут чипсы с ароматом зеленого лука, доля которых незначительно снизилась до 22%. Замыкает тройку лидеров вкус "Краб" с 16% от общего объема продаж", — говорится в анализе.

Аромат бекона предпочитают 8% покупателей, классические соленые чипсы выбирают 4%, а вкус паприки — 3% потребителей. Остальные 10% составляют различные другие вкусовые варианты.

Интересно, что цена упаковки чипсов продолжает расти: средний чек увеличился до 129 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. Несмотря на рост цен, спрос на картофельные снеки остается стабильным, а предпочтения россиян практически не изменяются.

Уточнения

Снэ́ки или снеки (англ. snack — «лёгкая закуска») — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» — утоления голода между основными приёмами пищи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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