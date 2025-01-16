Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрия и Сербия намерены ускорить реализацию проекта по строительству нефтепровода, связывающего две страны, чтобы противостоять вызовам, связанным с санкциями США, которые угрожают энергетической стабильности в Европе.

Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтепровод

Как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, данное решение было согласовано в ходе телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Политики обсудили меры по усилению сотрудничества в сфере энергетической безопасности, включая развитие электрических сетей и возведение первого совместного нефтепровода.

Сийярто в соцсетях отметил, что международные санкции, в частности американские ограничения против российских энергетических компаний и сербской компании NIS, создают серьёзные проблемы для партнеров.

Он подчеркнул, что такие решения принимаются без учёта интересов союзников, что делает сотрудничество с соседними странами особенно значимым.

По словам венгерского министра, Сербия играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Венгрии, а Венгрия, в свою очередь, стратегически важна для сербских интересов.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венгерская Республика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Венгрия (Magyarország).



Се́рбия (серб. Србија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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