Акции Tesla стремительно растут: пора ли инвестировать?

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции Tesla (NASDAQ: TSLA) в последние месяцы демонстрируют впечатляющий рост. После не самого успешного начала 2024 года, к концу года цена на акции компании выросла на 81%, достигнув отметки в $394.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Деньги

Это означает, что вложенные три месяца назад £20,000 сегодня превратились бы в £36,200. Но оправдана ли текущая высокая оценка компании, или же инвесторам стоит повременить?

С рыночной капитализацией в $1,24 трлн Tesla вновь обогнала по стоимости такие гиганты, как Toyota, Ford и General Motors вместе взятые. Однако эксперты говорят о противоречивых сигналах: несмотря на амбициозные планы Илона Маска по выпуску роботакси и дальнейшему росту продаж автомобилей, рынок электромобилей сталкивается с серьёзными вызовами.

Стоит ли инвестировать?

Учитывая нынешнее соотношение цены к прибыли (P/E) Tesla, которое превышает 100, инвесторы находятся перед сложным выбором. Планы компании, включая создание роботакси и развитие технологий автономного вождения, обещают долгосрочный рост.

Однако текущая рыночная оценка выглядит завышенной, особенно на фоне возможной отмены налоговых льгот в США и высоких процентных ставок.

Что ждать в будущем?

Илон Маск назвал текущий период для компании "переходным этапом" между двумя волнами роста. Следующий год может стать испытанием для Tesla, так как рынок электромобилей замедляется, а ключевые продукты компании ещё находятся в стадии разработки, пишет fool.co.uk.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.



И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец Twitter (X).



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