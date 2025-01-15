Секреты программы «Мир»: почему стоит копить и использовать «приветы». Успеть надо до конца января

Национальная платёжная система «Мир» запустила программу лояльности, позволяющую держателям карт накапливать бонусы — «приветы». Эти баллы начисляются за покупки и выполнение специальных заданий на официальном сайте. Программа направлена на стимулирование активного использования карт и предлагает клиентам множество выгодных возможностей.
Накопленные баллы можно обменять на:
Эксперты предупреждают: все неиспользованные баллы аннулируются в конце января. Чтобы не потерять накопленные бонусы, важно использовать их до начала февраля.
Программа бонусов от карт «Мир» — это реальный способ сэкономить и получить дополнительные выгоды. Главное — следить за сроками и грамотно использовать накопленные баллы. Регулярно проверяйте новости и свой бонусный счёт, чтобы не пропустить интересные предложения.
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.
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