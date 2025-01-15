Секреты программы «Мир»: почему стоит копить и использовать «приветы». Успеть надо до конца января

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальная платёжная система «Мир» запустила программу лояльности, позволяющую держателям карт накапливать бонусы — «приветы». Эти баллы начисляются за покупки и выполнение специальных заданий на официальном сайте. Программа направлена на стимулирование активного использования карт и предлагает клиентам множество выгодных возможностей.

Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карта "Мир"

Как начисляются «приветы»?

За покупки: Баллы начисляются за любые операции с картой «Мир», включая оплаты в магазинах и онлайн.

Баллы начисляются за любые операции с картой «Мир», включая оплаты в магазинах и онлайн. За участие в акциях: Дополнительные «приветы» можно получить, выполняя задания или участвуя в специальных предложениях на сайте программы.

На что можно потратить бонусы?

Накопленные баллы можно обменять на:

Кэшбэк: Возврат части средств на карту.

Возврат части средств на карту. Скидки: На доставку продуктов или участие в акциях.

На доставку продуктов или участие в акциях. Другие предложения: Возможности экономить на повседневных расходах.

Важный нюанс: срок действия «приветов»

Эксперты предупреждают: все неиспользованные баллы аннулируются в конце января. Чтобы не потерять накопленные бонусы, важно использовать их до начала февраля.

Рекомендации для держателей карт «Мир»:

Проверяйте баланс: Узнайте, сколько «приветов» вы накопили, через мобильное приложение или интернет-банк. Планируйте траты: Если у вас есть крупные покупки, совершите их до конца января, чтобы набрать больше баллов. Изучайте предложения: Ознакомьтесь с доступными вариантами использования бонусов и выберите наиболее выгодные. Действуйте заранее: Используйте баллы как можно раньше, чтобы избежать их пропажи из-за технических сбоев или задержек.

Преимущества программы

Программа бонусов от карт «Мир» — это реальный способ сэкономить и получить дополнительные выгоды. Главное — следить за сроками и грамотно использовать накопленные баллы. Регулярно проверяйте новости и свой бонусный счёт, чтобы не пропустить интересные предложения.

Уточнения

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.



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