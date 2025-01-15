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Секреты программы «Мир»: почему стоит копить и использовать «приветы». Успеть надо до конца января

2:12
Экономика

Национальная платёжная система «Мир» запустила программу лояльности, позволяющую держателям карт накапливать бонусы — «приветы». Эти баллы начисляются за покупки и выполнение специальных заданий на официальном сайте. Программа направлена на стимулирование активного использования карт и предлагает клиентам множество выгодных возможностей.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Как начисляются «приветы»?

  • За покупки: Баллы начисляются за любые операции с картой «Мир», включая оплаты в магазинах и онлайн.
  • За участие в акциях: Дополнительные «приветы» можно получить, выполняя задания или участвуя в специальных предложениях на сайте программы.

На что можно потратить бонусы?

Накопленные баллы можно обменять на:

  • Кэшбэк: Возврат части средств на карту.
  • Скидки: На доставку продуктов или участие в акциях.
  • Другие предложения: Возможности экономить на повседневных расходах.

Важный нюанс: срок действия «приветов»

Эксперты предупреждают: все неиспользованные баллы аннулируются в конце января. Чтобы не потерять накопленные бонусы, важно использовать их до начала февраля.

Рекомендации для держателей карт «Мир»:

  1. Проверяйте баланс: Узнайте, сколько «приветов» вы накопили, через мобильное приложение или интернет-банк.
  2. Планируйте траты: Если у вас есть крупные покупки, совершите их до конца января, чтобы набрать больше баллов.
  3. Изучайте предложения: Ознакомьтесь с доступными вариантами использования бонусов и выберите наиболее выгодные.
  4. Действуйте заранее: Используйте баллы как можно раньше, чтобы избежать их пропажи из-за технических сбоев или задержек.

Преимущества программы

Программа бонусов от карт «Мир» — это реальный способ сэкономить и получить дополнительные выгоды. Главное — следить за сроками и грамотно использовать накопленные баллы. Регулярно проверяйте новости и свой бонусный счёт, чтобы не пропустить интересные предложения.

Уточнения

Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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