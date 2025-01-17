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В России зафиксировали рост вылова рыбы на 3% с начала года

Вылов рыбы в российских водах превысил 158 тысяч тонн с начала года
1:10
Экономика

Вылов водных биоресурсов в России с начала 2025 года вырос на 3% и составил 158 тысяч тонн. Об этом сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне добыли 86,2 тысячи тонн минтая, 4,9 тысячи тонн трески и почти 48 тысяч тонн сельди.

Иваси
Фото: flickr.com by José Antonio Gil Martínez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иваси

Северный бассейн показал вылов 51,7 тысячи тонн мойвы и свыше 6 тысяч тонн трески и пикши. В Западном бассейне рост достиг 55% по сравнению с прошлым годом. В Волжско-Каспийском районе объем добычи увеличился в 3,5 раза.

Российские суда активно работают и за пределами страны. В экономических зонах зарубежных государств выловили около 2,5 тысячи тонн биоресурсов — на 18,6% больше, чем в начале 2024 года.

Специалисты связывают рост с хорошими условиями для промысла и повышением эффективности рыболовного флота.

Уточнения

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, созданный на основании указа президента РФ от 12 мая 2008 № 724 путём преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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