В России стартовали продажи беспохмельной водки

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) совместно с Алкогольной сибирской группой (АСГ) обновили рецепт водки.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

В водку "Пять озер" добавили компонент, который способен снизить неприятные последствия алкоголя на 57%.

Идея создания водки с минимальными последствиями для здоровья возникла после маркетингового исследования, которое показало, что российские потребители заинтересованы в снижении негативного влияния алкоголя. Разработка нового рецепта заняла 11 месяцев и включала создание 20 вариантов напитка, проведение 17 дегустационных сессий и двухмесячные токсикологические испытания.

По словам Натальи Головачевой, заведующей лабораторией технологии ликероводочного производства ВНИИПБТ, полностью устранить влияние этанола на организм невозможно, но можно существенно смягчить его последствия. В состав водки вошел лимонник китайский, который содержит вещества, помогающие облегчить похмельные симптомы.

Производство нового напитка началось в декабре 2024 года, а первые продажи стартовали в январе 2025 года, сообщает vologda-poisk.ru.

Уточнения

Лимо́нник кита́йский (лат. Schisándra chinénsis) — вид цветковых растений рода Лимонник (Schisandra) семейства Лимонниковые (Schisandraceae).





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