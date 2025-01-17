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Вологодская область заключила контракт с Китаем на поставку 2000 тонн пломбира

Пломбир на экспорт: Вологодская область направила в Китай 10 тонн мороженого
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Экономика

Вологодское мороженое поступило на китайский рынок. Поставки организованы по контракту, подписанному в рамках Дней Вологодской области в Китае, сообщили в региональном правительстве.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мороженое

Первая партия весом 10 тонн отправлена в Шанхай в начале года. В ассортименте представлен пломбир. До конца месяца планируется отправить еще 18 тонн продукции. В течение пяти лет Вологодская область экспортирует более двух тысяч тонн мороженого, заявил губернатор Георгий Филимонов.

В ходе визита в Китай заключили соглашение о запуске производства лифтов в особой экономической зоне региона. Китайские специалисты прибыли на площадку и приступили к предварительным исследованиям.

Новые проекты создают дополнительные возможности для экспорта и укрепляют сотрудничество, отметил глава региона.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому нередко относят также фруктовый лёд, получаемый простым замораживанием фруктово‑ягодных соков и пюре.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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