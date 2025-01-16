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Россельхознадзор отчитался о росте импорта яиц в 2024 году на 60%

Импорт яиц достиг рекорда: Россия закупила 818 миллионов штук в 2024 году
1:53
Экономика

В 2024 году Россия резко увеличила импорт куриных яиц — на 1,6 раза больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Россельхознадзора. За год в страну ввезли 818,5 млн яиц против 518 млн в предыдущем году.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Основными экспортерами стали Белоруссия — 710,5 млн штук, Азербайджан — 48,7 млн штук, а Турция впервые начала поставки и отправила 44,3 млн яиц. Импорт сливочного масла тоже вырос.

В 2024 году Россия закупила 134,7 тысячи тонн, что превышает прошлогодние показатели (122,7 тысячи тонн). Крупнейшим поставщиком вновь стала Белоруссия, поставившая 106,4 тысячи тонн. Кроме того, появились новые партнеры — Узбекистан, Индия и Объединенные Арабские Эмираты начали поставлять масло на российский рынок.

Рост цен на эти продукты в последние годы вызвал необходимость принятия мер. Так, из-за подорожания яиц в конце 2023 года пошлины на их ввоз обнулили на первое полугодие 2024 года. А на фоне роста цен на сливочное масло была введена квота на его беспошлинный ввоз объемом 25 тысяч тонн. Новая мера вступила в силу 23 декабря 2024 года и будет действовать до 15 июня 2025 года.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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