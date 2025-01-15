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Оплата коммуналки в 2025 году — что нужно знать о новых правилах начисления пеней

1:47
Экономика

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила начисления пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Эти изменения связаны с завершением действия старого постановления правительства, которое предусматривало более льготные условия для расчета пеней. 

Согласно новому законодательству, размер пеней теперь определяется с учетом ключевой ставки Центробанка, которая на данный момент составляет 21%. Ранее использовалась ставка, не превышающая 9,5%, что значительно снижало финансовую нагрузку на граждан, допускающих задержки в оплате, сообщает URA. RU.

Теперь при просрочке платежа размер пеней существенно увеличится, что может привести к значительным дополнительным расходам для граждан.

Специалисты Энергосбытовой компании "Восток" пояснили, что в период с 31 по 90 день просрочки пени будут начисляться в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки. Это означает, что при ставке 21% размер пеней за день просрочки составит 0,07% от суммы долга.

С 91 дня просрочки размер пеней вырастет до 1/130 от ключевой ставки, что также увеличит финансовую нагрузку на должников. Эти нововведения направлены на то, чтобы побудить граждан более ответственно относиться к оплате коммунальных услуг и избегать задержек.

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют россиянам платить вовремя, желательно до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным.

Уточнения

Пе́ня — вид финансового наказания за невыполнение в срок тех или иных обязательств, начисляемая в процентах от оговоренной договором или требуемой законом суммы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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