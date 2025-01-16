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Производство шоколада в России вышло на уровень — более 800 тысяч тонн

Минсельхоз отчитался о резком увеличении выпуска шоколадной продукции
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Экономика

Российские производители за год увеличили выпуск шоколада на 9%. За 2024 год объем производства достиг 877 тысяч тонн. Основными факторами роста стали высокий спрос на внутреннем рынке и снижение импорта кондитерских изделий.

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.
Помимо этого, существенно вырос экспорт. За девять месяцев за границу отправлено 178 тысяч тонн сладкой продукции. Главные покупатели — Китай, Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

Кроме того, экспорт в США за 11 месяцев увеличился втрое. Эксперты отмечают, что российский шоколад становится все более конкурентоспособным за счет доступных цен и высокого качества.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином. Изделие получило широкое распространение во всём мире, став одним из самых популярных типов еды; оно часто применяется в кулинарии.  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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