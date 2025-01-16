В Балашихе заметили собаку, "собирающую" морозе деньги для хозяина

Собака с табличкой на шее "собирает" деньги — жители Балашихи требуют разбирательства

Жители Балашихи обратили внимание на овчарку, которая регулярно сидит на улицах города с табличкой о сборе денег. Хозяин животного появляется лишь изредка, что вызывает беспокойство у местных жителей. Сообщение о необычном попрошайничестве появилось в Telegram-канале "Балашиха Рулит".

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Немецкая овчарка

Очевидцы жалуются, что собака вынуждена целый день находиться на холоде, пока её владелец скрывается из виду. "Просто оставил собаку одну и ушёл. Это ведь издевательство над животным", — возмущаются местные жители. Подобные случаи с животными, "работающими" на сбор денег, давно известны: часто уличные попрошайки используют собак и кошек, чтобы вызвать жалость прохожих и увеличить доход.

Волонтёры и зоозащитники тоже озабочены этой проблемой. По словам активиста Дмитрия Сидикина, основная трудность заключается в том, что по закону животные считаются имуществом. Это создаёт юридические сложности при попытке защитить их от недобросовестных владельцев. "Законы есть, но доказать плохое обращение в таких случаях крайне трудно. На практике наказать таких людей почти невозможно", — пояснил волонтёр.

Тем не менее, зоозащитник подчёркивает, что каждый случай уникален. Если собака выглядит ухоженной и здоровой, вмешиваться могут лишь при явных признаках жестокого обращения. В противном случае остаётся только вопрос незаконного попрошайничества. "Пока нет доказательств, что хозяин плохо заботится о питомце, обвинять его сложно", — добавил он.

Дмитрий также отметил, что если свидетели жестокого обращения смогут предоставить видеофакт издевательств, они вправе обратиться в полицию. В таких ситуациях правоохранительные органы обязаны отреагировать.

Уточнения

Овчарка — общее название ряда пород пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов овец (овчаров) и другого скота. Некоторые из них используются в качестве служебных собак.



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