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Китайский план Б может позволить Илону Маску руководить TikTok

1:09
Экономика

ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok, должна до 19 января 2025 года найти покупателя из США и заключить сделку по продаже.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Как сообщает The New York Times, согласно некоторым данным, Китай разработал план Б для спасения технологического гиганта — передать руководство компанией Илону Маску.

Издание утверждает, что в таком шаге есть своя логика: Илон Маск — сторонник избранного президента США Дональда Трампа, они оба высказывались против запрета TikTok в стране. У Маска также сложились прочные отношения с властями Пекина. Вероятно, китайское правительство считает, что может влиять на предпринимателя: около 40% продаж Tesla приходится на Китай, и этот сегмент рынка находится под угрозой из-за местных конкурентов.

Пока неясно, каким образом Маск намерен финансировать сделку. Одним из возможных вариантов является получение кредита, обеспеченного акциями Tesla, которые значительно увеличились в цене после победы Трампа.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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