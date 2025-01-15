Китайский план Б может позволить Илону Маску руководить TikTok

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok, должна до 19 января 2025 года найти покупателя из США и заключить сделку по продаже.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Как сообщает The New York Times, согласно некоторым данным, Китай разработал план Б для спасения технологического гиганта — передать руководство компанией Илону Маску.

Издание утверждает, что в таком шаге есть своя логика: Илон Маск — сторонник избранного президента США Дональда Трампа, они оба высказывались против запрета TikTok в стране. У Маска также сложились прочные отношения с властями Пекина. Вероятно, китайское правительство считает, что может влиять на предпринимателя: около 40% продаж Tesla приходится на Китай, и этот сегмент рынка находится под угрозой из-за местных конкурентов.

Пока неясно, каким образом Маск намерен финансировать сделку. Одним из возможных вариантов является получение кредита, обеспеченного акциями Tesla, которые значительно увеличились в цене после победы Трампа.

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