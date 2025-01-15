Прогноз на февраль — продукты первой необходимости подорожают

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года ожидается рост цен на продукты первой необходимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Магазин

В среднем, по словам инвестора Евгения Ходченкова, увеличение составит 10-15%. Основными факторами являются инфляция, ослабление рубля, сезонные колебания и удорожание производства, сообщает URA. RU.

Стоимость молока вырастет на 10-15% — литр будет стоить 100-105 рублей.

Цены на сливочное масло, йогурты и сметану поднимутся на 5-10%.

Свинина подорожает на 10%, достигнув 500-600 рублей за килограмм, а говядина вырастет в цене на 12%, составив 700-800 рублей за килограмм.

Хлеб подорожает на 10% из-за низкого урожая пшеницы.

Ожидается, что цены на овощи и фрукты также увеличатся на 10-15%. В 2024 году наблюдался значительный рост цен на картофель (44%), чеснок (30%) и помидоры (27%).

Вследствие плохого урожая какао-бобов, стоимость сладостей вырастет на 16%.

Пик роста цен прогнозируется на февраль и март. Если инфляция останется в пределах 8-10% годовых, к весне цены могут стабилизироваться, но на прежний уровень они уже не вернутся.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.