Прогноз на февраль — продукты первой необходимости подорожают

В феврале 2025 года ожидается рост цен на продукты первой необходимости.
В среднем, по словам инвестора Евгения Ходченкова, увеличение составит 10-15%. Основными факторами являются инфляция, ослабление рубля, сезонные колебания и удорожание производства, сообщает URA. RU.
Стоимость молока вырастет на 10-15% — литр будет стоить 100-105 рублей.
Цены на сливочное масло, йогурты и сметану поднимутся на 5-10%.
Свинина подорожает на 10%, достигнув 500-600 рублей за килограмм, а говядина вырастет в цене на 12%, составив 700-800 рублей за килограмм.
Хлеб подорожает на 10% из-за низкого урожая пшеницы.
Ожидается, что цены на овощи и фрукты также увеличатся на 10-15%. В 2024 году наблюдался значительный рост цен на картофель (44%), чеснок (30%) и помидоры (27%).
Вследствие плохого урожая какао-бобов, стоимость сладостей вырастет на 16%.
Пик роста цен прогнозируется на февраль и март. Если инфляция останется в пределах 8-10% годовых, к весне цены могут стабилизироваться, но на прежний уровень они уже не вернутся.
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
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