Из-за отсутствия денег житель Хакасии пытался пройти 150 км по заснеженной трассе

Местные полицейские помогли мужчине, который пытался добраться домой пешком по трассе в мороз. Житель Хакасии провел в пути девять часов, когда его заметил патруль ДПС на участке дороги Усть-Абакан — Чарков — Ербинское.
По информации МВД Хакасии, на 73-м километре дороги инспекторы увидели человека, который пытался остановить машины, освещая дорогу фонариком телефона. Оказалось, что мужчина направлялся в Сорск после посещения друзей. Из-за отсутствия денег он решил идти домой пешком.
К моменту встречи с полицейскими путник сильно замерз и выбился из сил. Майор Александр Анфимов и лейтенант Евгений Саголаков доставили его до дома. Мужчина согрелся в машине и поблагодарил сотрудников за помощь.
Хака́сия или Респу́блика Хака́сия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Считается, что Хакасия занимает значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья (Южно-Сибирская горная агроландшафтная страна).
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