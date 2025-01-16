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Из-за отсутствия денег житель Хакасии пытался пройти 150 км по заснеженной трассе

По морозу девять часов! Мужчина без денег пытался вернуться домой пешком
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Экономика

Местные полицейские помогли мужчине, который пытался добраться домой пешком по трассе в мороз. Житель Хакасии провел в пути девять часов, когда его заметил патруль ДПС на участке дороги Усть-Абакан — Чарков — Ербинское.

Деревья в снегу
Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деревья в снегу

По информации МВД Хакасии, на 73-м километре дороги инспекторы увидели человека, который пытался остановить машины, освещая дорогу фонариком телефона. Оказалось, что мужчина направлялся в Сорск после посещения друзей. Из-за отсутствия денег он решил идти домой пешком.

К моменту встречи с полицейскими путник сильно замерз и выбился из сил. Майор Александр Анфимов и лейтенант Евгений Саголаков доставили его до дома. Мужчина согрелся в машине и поблагодарил сотрудников за помощь.

Уточнения

Хака́сия или Респу́блика Хака́сия  — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Считается, что Хакасия занимает значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья (Южно-Сибирская горная агроландшафтная страна).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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