Ситуация с депозитами напоминает финансовую пирамиду — мнение эксперта

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последнее время объем депозитов граждан России в банках достиг рекордных значений, превысив 50 триллионов рублей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Деньги

Экономист Евгений Гольдфайн сравнил эту ситуацию с финансовой пирамидой и предупредил о ее негативном влиянии на экономику страны, сообщает Общественная Служба Новостей.

Центробанк не стал замораживать вклады. По мнению эксперта, такие меры могли бы навредить экономике. Вместо этого власти снизили курс рубля, чтобы компенсировать высокие ставки по депозитам.

Гольдфайн отметил, что банки, предлагающие рекордные проценты по вкладам, не смогут долго поддерживать этот уровень без государственной поддержки. В будущем можно ожидать либо снижения выплат за счет эмиссии бюджетных средств, либо дальнейшего обесценивания рубля.

Последнее может привести к росту инфляции, а в худшем случае — к гиперинфляции. По словам Гольдфайна, решение ЦБ повысить ключевую ставку для борьбы с инфляцией привело к увеличению затрат на обслуживание этой самой инфляции. Поэтому снижение ставки не может быть эффективным решением проблемы.

Как считает эксперт, в текущих условиях Центробанку необходимо проявить высочайший уровень профессионализма.

Уточнения

Банковский вклад или банковский депозит — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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