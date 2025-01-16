Житель Челябинской области незаконно добыл золотые самородки на сумму 14 млн рублей

В доме жителя Челябинской области обнаружили золото весом более полутора килограммов

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Житель поселка Ленинский в Челябинской области нелегально добывал золото в Башкирии. Его деятельность, охватившая несколько районов, привлекла внимание правоохранительных органов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Золото

Оперативники УФСБ задержали добытчика, изъяв у него самородки общим весом 1666 граммов. По оценке экспертов, стоимость найденного золота превышает 14 миллионов рублей.

Для извлечения драгоценного металла мужчина использовал промышленное оборудование. По данным силовиков, нелегальный бизнес велся как на территории его родного поселка, так и в Учалинском районе Башкирии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, оперативники выясняют источники техники и масштабы незаконной добычи.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.





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