Житель Челябинской области незаконно добыл золотые самородки на сумму 14 млн рублей

Житель поселка Ленинский в Челябинской области нелегально добывал золото в Башкирии. Его деятельность, охватившая несколько районов, привлекла внимание правоохранительных органов.
Оперативники УФСБ задержали добытчика, изъяв у него самородки общим весом 1666 граммов. По оценке экспертов, стоимость найденного золота превышает 14 миллионов рублей.
Для извлечения драгоценного металла мужчина использовал промышленное оборудование. По данным силовиков, нелегальный бизнес велся как на территории его родного поселка, так и в Учалинском районе Башкирии.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, оперативники выясняют источники техники и масштабы незаконной добычи.
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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