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Бюджет Москвы получил 18,7 млрд благодаря новогоднему туризму

За десять дней Москва заработала на туризме в полтора раза больше, чем в прошлом году
1:23
Экономика

Новогодний туризм пополнил бюджет Москвы на 18,7 миллиарда рублей, что на 50% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Храм Василия Блаженного
Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"
Храм Василия Блаженного

По его словам, за праздники город принял рекордные 7 миллионов туристов, а общий объем расходов гостей составил 136,8 миллиарда рублей. Собянин отметил, что большая часть туристов приехала из российских регионов, а также из Китая, Казахстана и стран Ближнего Востока.

Согласно опросам, 80% гостей столицы планируют вернуться сюда в следующий зимний сезон. Зимний туризм поддержал экономику города в период, когда производственная активность обычно снижается.

В мэрии подчеркнули, что дополнительные доходы от туристов направят на развитие инфраструктуры, транспорт и благоустройство. Кроме того, в этом сезоне в Москве стартовал масштабный проект «Зима в Москве», в рамках которого проходит более 8,5 тысячи мероприятий, включая фестивали, мастер-классы и концерты.

Собянин подчеркнул, что проект уже оказывает положительное влияние на развитие городской инфраструктуры и экономики столицы.

Уточнения

Москва́ - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации. Самый крупный город Европы по площади и населению.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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