В Москве резко выросли заказы на услуги мытья посуды и уборки

В Москве в начале года резко возрос интерес к клининговым услугам. По данным агентства "Москва", количество заказов на уборку и мытьё посуды выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как рассказала представитель платформы "Профи.ру" Мария Сафонова, в праздничные дни горожане заказывали уборку реже — на 20% меньше обычного.
Однако уже с 11 января спрос снова пошёл вверх. Количество заявок на уборку увеличилось на 6%, а на услуги по мытью посуды — почти на 20%.
Эксперты связывают такую динамику с занятостью горожан после праздников. Несмотря на временное снижение спроса в праздничные дни, январь 2025 года показал рост интереса к услугам клининга.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.
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