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Италия, Албания и ОАЭ запускают совместный проект по возобновляемым источникам энергии

1:00
Экономика

Проект, о котором сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью итальянскому информационному агентству Ansa, оценивается примерно в 1 миллиард евро и планируется к реализации в течение трех лет.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Электроэнергия по подводному кабелю в Адриатическом море будет транспортироваться из Албании в Италию.

"Развитие такого проекта может стать основой новой энергетической дипломатии, которая создаст возможности для сотрудничества и принесет пользу всем сторонам", — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на Неделе устойчивого развития в Абу-Даби.

Албания уже производит 96% своей электроэнергии из возобновляемых источников, включая крупные гидроэлектростанции, и активно развивает солнечную энергетику в соответствии с законом 2023 года, который нацелен на увеличение новых мощностей солнечной энергетики на 1 гигаватт к 2030 году.

Уточнения

Ка́бель — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной энергии или сигналов от одного объекта к другому.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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