Экономист Калугин объяснил, почему цены на говядину выросли больше других

Говядина за год подорожала на 25%, её средняя стоимость теперь достигает 880 рублей за килограмм. Такие данные представил экономист Константин Калугин. Курятина и свинина тоже прибавили в цене — рост составил 11% и 6,6% соответственно.
Эксперт отметил, что основной причиной удорожания стало увеличение себестоимости продукции. Подорожали корма, ветеринарные препараты и оборудование для производства. Выросли также расходы на транспортировку мяса из-за проблем с логистикой.
По словам Калугина, удорожание мяса может продолжиться и в 2025 году. Экономист подчеркнул, что даже небольшое увеличение стоимости отдельных компонентов сразу отражается на конечной цене для потребителей.
Согласно прогнозам, рост цен на мясо в ближайшие месяцы затронет все категории, но сильнее всего это отразится на говядине.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.
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