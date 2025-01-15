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Маршрут транзита уточняется — Россия обеспечит Приднестровье гуманитарным газом

0:59
Экономика

В ближайшее время Россия возобновит гуманитарные поставки газа в Приднестровье.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Об этом сообщил президент республики Вадим Красносельский. Он отметил, что объем газа будет соотнесён с потребностями Приднестровья для обеспечения теплоэнергетики и работы промышленных предприятий, однако точные цифры он не уточнил. Маршрут транзита сейчас уточняется.

Ранее "Газпром" приостановил поставки газа в Молдавию из-за накопившихся долгов страны в размере 709 миллионов долларов. Это привело к тому, что Приднестровье также оказалось без газа, так как транзит осуществлялся через Молдавию, и Украина прекратила транзит российского газа. 

В результате в республике были введены массовые веерные отключения электроэнергии и отопления. Красносельский добавил, что поставляемый Россией газ ранее также рассматривался как гуманитарная помощь.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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